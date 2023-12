NÄDALA REIS ⟩ Etioopia – Aafrika algajatele

Oktoober on Etioopia külastamiseks hea aeg; vihmaperiood on lõppenud ning loodus on suurte sadude järel lopsakas ja värviline. Saabume Marisega varahommikul Arba Minchi. Linn on Aafrika mõistes meeldejäävalt ilus, pakub kauneid vaateid Chamo ja Abaya kaksikjärvedele ning on igati sobiv koht, kust alustada rännakut Keenia piiril lookleva Omo jõe poole. Viljakat jõeorgu on mitmed romantikud nimetanud Eedeni aiaks, kuid see on liialdus.