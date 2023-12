Brüssel: šokolaad, friikartulid ja «inimloomaaiad»

«Sina näed maailma läbi roosade prillide,» ütleb mulle mööduja rõõmsalt, kui jalutan kell neli hommikul Brüsselis väikese roosa kohvriga rongijaama Gare Centrali poole, et jõuda lennujaama. Brüsseli Grande Place`il ei ole küll midagi roosat, aga päikese käes kiiskaks fassaadide kuldsed kaunistused silmipimestavalt. Hommikul enne viit valgustavad neid laternad ja muudavad väljaku koidikueelses vaikuses romantiliseks. Grand Place ümbrus on naudingute paik, nii muusika kui õllede tõttu: neid saab valida kokku enam kui 600 sordi seast. Sisse saab astuda ka näiteks chocolaterie´sse või paar sammu edasi piparkoogipoodi la Belgique Gourmande, kus seintel on veel ka suured vanad piparkoogivormid. Proovida tasub ka piparkoogijäätist.