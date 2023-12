Pilt on illustreeriv.

40-aastane Mario Lucas avastas Inglismaalt koju Küprosele jõudes, et tema väikese poja kohvrile on justkui keegi midagi sodinud. Selgus, et üks pahane lennujaama töötaja oli enda halba tuju reisija pagasi peal välja elanud ning kirjutas sellele midagi päris ehmatavat.