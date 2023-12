Argentina mõte sai alguse minu peas, sest olen suhteliselt rahutu hing ja ühe koha peal kaua ei püsi. Õnneks või õnnetuseks kehtib see ka elupaiga suhtes ja sellega peab kohanema ka minu suur pere. Viis aastat tagasi kolisime Hispaaniasse üheks aastaks ja jäimegi sinna. Eelmisel kevadel tuli mul mõte, et miks me ei võiks nüüd kuhugi mujale kolida.

Sain ka ise aru, et lapsed taas kord kooli vahetama panna oleks minust väga hoolimatu. Aga nad nõustusid, et läheme kuhugi üheks kuuks ja katsetame kodukooli. Lõuna-Ameerika kasuks langes valik seetõttu, et see kant on meie meelest väga põnev ja saame kõik hispaania keelega hakkama. Olen ise korra Buenos Aireses käinud ja tahtsin Argentinat põhjalikumalt tundma õppida. Mõeldud-tehtud.