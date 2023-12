APPI KUI PIINLIK! ⟩ Lennukis seksuaalse sisuga filmi vaadanud naine sai kaasreisijalt šokeeriva kirja

Australlanna nimega Jess rääkis kohalikule uudisteväljaandele Kidspot, et tema ehmatav kogemus leidis aset lennukis, mis suundust Bali saarelt Austraaliasse. Enda istekohale sisse seades otsustas naine vaadata meesstripparitest rääkivat filmi «Magic Mike'i viimane tants». Enne filmi vaatamist uuris ta aga hoolega enda lähedal istuvaid inimesi, et olla kindel, et läheduses poleks ühtegi last, kes võiks kogemata seksuaalseid stseene pealt näha.