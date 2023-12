HIRMUTAV ⟩ Lennusaatja üritas õhusõiduki tualetis 14-aastast tüdrukut filmida

Väidetavalt juhtus ebameeldiv olukord 2. septembril American Airlinesi lennul Charlotte linnast Bostonisse. Anonüümseks jäänud tüdruk jagas, et ta oli koos oma vanematega lennukis ning ta soovis tualetti kasutada. Üks lennusaatjatest ütles tüdrukule, et ta võib kasutada esimeses klassis olevat tualetti ning ta suundus lennuki personali liikme juhatusel sinna.

Teismeline lisas, et enne, kui ta tualetti sisenes, soovis lennusaatja ise ruumi kasutada, öeldes, et ta peab oma käsi pesema. Umbes minut hiljem väljus mees tualetist ning ütles tüdrukule, et tualettpoti kaas on küll katki, kuid ta ei pea selle pärast muretsema.