MATKAJUHID SOOVITAVAD ⟩ Parim aeg, millal avastada Rootsi mitmekülgset loodust

Rootsis reisides tasub piiluda ka veebilehele vindskyddskartan.se/en, kus on ülevaade tasuta kämpingust ja varjualustest Rootsi looduses.

Gaia GPS kaardirakendust kasutavad nad selleks, et järgmisel hommikul uues asukohas ärgates valida trajektoorid, kus teha paar mõnusat matka ning aktiivsem jooksu- või rattaring. Üks autoelamu eelistest on see, et kogu vajalik matkavarustus on alati kaasas, Stiina ja Kristiansi suurde bussi mahuvad nende ronimisasjad, matkariided, jalgrattad, suusad ja ka piisavalt jalanõusid ühe sajajalgse varustamiseks. Ronimishuvilistele soovitavad nad veebilehtesid 27crags.com ja thecrag.com, kust leiab hea ülevaate ronimisseintest ja radadest üle maailma.

Pilt on illustreeriv. Foto: Erakogu

Sajuse ja rajuse ilma tegevused aktiivsetele

Kui ette tuleb järjest rohkem sõitmist ja tee viib ka läbi suuremate Euroopa linnade, siis meeldib Stiinale ja Kristiansile külastada ronimiskeskuseid – see on hea võimalus olla aktiivne, aga liiga sajuse ilma korral toas ning pärast sporti soojendada end ka saunas. Matkajuhid on külastanud paljusid ronimiskeskuseid üle Euroopa, aga viimati Stockholmis nähtud Klättercentret jõudis nende edetabelis tugevale teisele kohale (Šveitsis asuva Griffig ronimiskeskuse järel). Stockholmi Klättercentret keskuses olid läbimõeldud ronimisseinad, kolm eraldi ruumi bouldering ronimisstiili harrastajatele, korralik jõusaal ja varustusepood, väga sõbralik kollektiiv ja mõnus kohvik.