TEEME SELGEKS ⟩ Millist kindlustust on vaja autoga reisides?

Vaata, et autol oleks kehtiv liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus kõikidele sõidukitele, mis osalevad teeliikluses – see nõue kehtib ka teistes Euroopa riikides. Kui autol on Eestis sõlmitud liikluskindlustus juba olemas, kehtib see Euroopa Majanduspiirkonna riikides ning teistes piirkondades, mis on märgitud liikluskindlustust tõendaval rohelisel kaardil: näiteks Albaanias, Makedoonias, Marokos, Türgis, Ukrainas ja Suurbritannias.

Küll aga tasub meeles pidada, et Eestis välja antud rohelised kaardid ei kehti Venemaal ega Valgevenes. Enne reisi algust tasub liikluskindlustuse tingimustest kindlasti üle vaadata, et kindlustuskaitse oleks olemas kõigis riikides, mida läbida plaanitakse.

Kaalu kaskokindlustuse tegemist

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, millega hüvitatakse sinu enda sõidukile tekkinud kahjud olenemata sellest, kes õnnetuse põhjustas. Kaskokindlustuse leping tasub sõlmida siis, kui soovid kaitsta end ootamatute kulude eest – seega on see reisil vajalik, et vältida suuri väljaminekuid, kui sõidukiga midagi juhtuma peaks.

Kaskokindlustust on võimalik sõlmida ka lühiajaliselt, kuid mõistlik on valida siiski aastane periood – kui enne reisi osta kaskokindlustus lühemale perioodile, tekib risk, et kui reis ootamatult pikemaks venib, jätkub see pahaaimamatult ilma kaskokindlustuseta, sest kindlustuse pikendamine ununes.

Kontrolli üle olemasolevate kindlustuslepingute tingimused