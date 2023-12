Reisijatele öeldakse üsna tihti lennu hilinemisel, et lennuki piloodid teevad lennates kaotatud aja tasa ning sihtkohta jõutakse siiski peaaegu õigel ajal. Üks kogenud piloot selgitas aga Redditis, et tegelikult pole see tõsi ning lühikeste lendude puhul on aja tasategemine peaaegu võimatu.