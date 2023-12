Riia avas pühadehooaja jõuluturgude ning ülelinnalise valgusinstallatsiooniga

Traditsiooniline jõuluturg Doma väljakul on avatud 3. detsembrist 7. jaanuarini. «Kuigi konkurents on naaberriikides kõva, siis Riia vanalinna suurim jõuluturgu on nimetatud üheks autentseimaks Euroopas. Samuti on see juba viiendat aastat valitud Briti postiettevõtte Post Office jõuluturgude analüüsi kohaselt parima hinna kvaliteedi suhtega sihtkohaks,» sõnas Riia investeerimis- ja turismiamet tegevjuht Fredis Bikovs.