SINNA JA TAGASI ⟩ Lõuna-Aafrika Vabariigi viisa: Eesti välispoliitika piinlik mõistatus

Lõuna-Aafrika Vabariiki saavad viisata või e-viisaga reisida kõigi roheliste maade kodanikud. Eesti on sarnaselt Somaalia, Mongoolia ja Ukrainaga ebasoodsas seisundis.

Viimase paarikümne aastaga on eestlaste reisimisvabadus laienenud uskumatul moel. Enam pole vaja viisat ei Kanadasse ega USAsse (piisab elektroonilisest reisiloast), ära on jäänud vajadus matkata Helsingisse hankima Brasiilia viisapabereid ning sõit Pariisi või Münchenisse käib sama lihtsalt kui käik Viru-Nigulasse või Abja-Paluojja. Valla on peaaegu kogu maailm. Kuid mitte kõik.