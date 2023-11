Lennukompaniid toovad turule uusi tooteid süümevabaks reisimiseks

Saksa lennukompanii Lufthansa on koos Austrian Airlinesi ja Brussels Airlinesiga laiendanud oma «rohelisi hindasid» ka osadesse kaugsihtkohtadesse sõitmiseks, teatab veebileht Business Travel News Europe. Teoorias peaks lendamine taolisi tavalisest kallemaid «rohelisi» hindu kasutades olema keskkonnamõjutum, sest 10 protsenti hinnavahest on kalkuleeritud jätkusuutliku lennukikütuse kasutamise kaudu katma lennates tekkivaid CO2 emissioone ning 90% täiendavast käibest suunatakse kliimakaitseprojektidesse. Lisaboonusena on «rohelised hinnad» kliendile muudetavad (seda on ka rohefaktorita Economy Flex) ja tagastatavad (välja arvatud 190 eurone trahv). Ka saavad rohepileteid ostvad kliendid Lufthansa püsilendajaprogrammis Miles&More teenida kauglendudel tavalisest 10% rohkem staatusmiile ja 10% rohkem preemiamiile. Euroopa sees pakutakse miile lausa 20% enam.