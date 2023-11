MÕNUS TALVEPUHKUS ⟩ Baltimaade reisikorraldaja pakub nüüdsest otsereise Tallinnast Sri Lankale

«Uus sihtkoht saabub täpselt õigel ajal – vastates reisijate nõudmistele, kui peaaegu kõik reisid teistesse riikidesse jõulupühadeks on juba välja müüdud. Ja vihmasest, lumisest, tuulisest ilmast poole päevaga päikeseküllastesse randadesse peesitama jõuda on ju lihtsalt imeline. Sri Lanka on ideaalne valik kõigile, kes soovivad proovida erinevaid aktiivseid tegevusi, alustades metsikute loomade imetlemisest safariekskursioonidel ja teeistanduste külastamisest kuni surfitundideni või sügaval džunglis asuvate budistlike templite külastamiseni,« ütleb Sabina Saikovskaja, Join UP! Balticu tegevjuht.

Lennud viib läbi SkyUp Airlines ning lennu kestus Tallinnast on orienteeruvalt 13 tundi, sealhulgas 1-tunnine vahepeatus tankimiseks Bahreinis. Saabutakse saare lõunaosas asuvasse Mattalasse, kus asub enamik olulisemaid vaatamisväärsusi nagu Yala rahvuspark, Adam’s Peaki mägi ja Üheksa kaare sild.

Sri Lankal on aastaringselt soe ja suvine ilm, päevane temperatuur rannikualadel ja tasandikel on keskmiselt 28-30 kraadi ning veetemperatuur 25 kraadi ringis.

India ookeani pärlina tuntud Sri Lanka on ligikaudu Leedu suurune ja hõlmab umbes 65 000 ruutkilomeetrit. See pakub rikkalikku kultuuride, maastike ja kliimavööndite mitmekesisust, mida ei leia isegi kümme korda suurema territooriumiga riikides.

Sri Lanka on kuulus oma kuue UNESCO kaitse alla kuuluva kultuurimonumendi poolest, sealhulgas on võimalik külastada iidset Sigiriya kaljukindlust, maailmakuulsat Hambatemplit ja Dambulla koobastemplit, kus on üle 150 budistliku kuju.

