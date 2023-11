Saksamaa spaade ja luksushotellide reisijuhendi Wellness Heaven loojad küsitlesid 1376 hotellijuhatajat, et välja selgitada, milliseid esemeid hotellis ööbijad kõige rohkem ruumist varastavad. Selgus, et paljude hotellikülastajate jaoks on oluline ennast poputada ja mõnusalt tunda, sest ühed kõige populaarsemad esemed, mida nad tihti kaasa võtavad, on just rätikud ja hommikumantlid.