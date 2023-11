Enamasti arvatakse, et Jaapan on kõige ilusam kevadel kirsipuude õitsemise ajal. See on kindlasti tõsi, kuid veelgi kaunim on selle vulkaanilise saareriigi sügis, mil loodus värvub kõige kirkamatesse kollastesse, oranžidesse, punastesse ja pruunidesse varjunditesse.