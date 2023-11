EHMATAV ⟩ Piloot selgitas, mis juhtub siis, kui lennuki rattad maandumisel ei avane

Piloot nimega Simon jagab sotsiaalmeedias lennukijuhtide saladusi ja üritab enda videotega rahustada neid inimesi, kes lennureise paaniliselt kardavad. Ühes oma videos selgitab mees, mis juhtub siis, kui lennuki rattad maale lähenedes ei avane ning selgub, et maandumine ei õnnestu.

Ta rääkis, et esmalt püüavad piloodid rahu säilitada ning olukorda loogiliselt hinnata. Seejärel annavad nad lennujaamas olevatele lennujuhtidele teada, et nad tühistavad maandumise, sest lennukil on tekkinud probleem.