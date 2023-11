Pensionär sai lennujaamas võileiva tõttu kopsaka trahvi: mul pole raha, et seda kinni maksta

Austraaliast pärit 77-aastane June Armstrong lendas kevadel Uus-Meremaalt Austraaliasse, kui ta sattus olukorda, mis tundub paljude jaoks lausa naeruväärne. Naine jagas oma lugu, selgitades, et ta oli minemas väga varajasele lennule ning soovis hommikul enne reisi midagi süüa. Ta otsustas osta ühe muffini ja gluteenivaba kanavõileiva, mis oli kinnises pakendis.

Armstrong rääkis väljaandele New Zealand Herald, et ta sõi ära vaid muffini ning kuna ta ei soovinud tol hetkel rohkem süüa, siis pani ta võileiva enda väikesesse seljakotti. Suures reisisegaduses naine sõnas, et ta kipub tihti asju unustama ning seetõttu ununes ka seljakotis olev võileib naisel üsna kiiresti. Kuigi alguses plaanis ta võileiba lennukis süüa, jäi ta lennul hoopis magama ning ostetud toit jäi kotti enda saatust ootama.