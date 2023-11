Fotole jäi noor ema, kes tegeles Disneylandis lõbusõidul millegi täiesti uskumatuga

Internetis on läinud lahti suur arutelu ühe ema käitumise üle. Nimelt leidis ema lõbustuspargi atraktsioonil, et seal on täiesti normaalne oma last toita.

Ema Meredith Barnayak aga ütles, et ta ei näinud oma aastase tütre Poppy rinnaga toitmises lõbusõidu ajal mingit probleemi. «Ta kiskus mu särki üles ja mõtlesingi, et kui lapsel on nälg, siis miks mitte teda kohe toita.» Ta ei pidanud paadiatraktsiooni, millel ta parasjagu viibis, ka kuigi ohtlikuks, et seal kedagi ohtu oleks seadnud. «Kõik ütlevad, et see näeb väga hull välja ja teised sõitjad klammerduvad turvapiirete ja käetugede külge, aga tegelikult oli see üsna rahulik kulgemine,» rääkis ta NY Postile oma mõtetest.