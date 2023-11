Pilt on illustreeriv.

Sel aastal on Euroopa turism jõudnud taas koroona-eelsesse aega, kui uudishimulikke reisijaid liikus populaarsetes linnades niivõrd palju, et neid pidi lausa piirama hakkama. Uue turismibuumi käigus on aga esile kerkinud üks Euroopa paik, mis võib saada lausa kõige rohkem külastatud riigiks.