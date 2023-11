Pilt on illustreeriv.

Selleks, et pikad lennureisid mõnusalt kulgeks, on oluline lennukis pisut süüa. Seetõttu pakutakse õhusõidukis tihti suuremaid eineid, et reisijad ei peaks koriseva kõhu pärast muret tundma. Üks reisija leidis tühja kõhu asemel aga hoopis üllatavama probleemi, kui ta avastas lennuki menüüst toidu, mis ei olegi inimestele mõeldud.