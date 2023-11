NÄDALA REIS ⟩ Reis meistrite ja pühakute orgu

Kuidas reisida omapäi Tiibetis? Enamik reisikorraldajaid väidab, et see on võimatu ja välismaalasele on Tiibet lubatud vaid grupireisina. Ometi pole see tõsi. Kaks ajaloolist Tiibeti piirkonda – Amdo ja Kham (Khamba) – jäävad Tiibeti põhiosa ümbritsevatesse provintsidesse ja neis reisimine on vaba.