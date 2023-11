SEIKLUS OOTAB ⟩ Kandideeri elumuutvale kelgukoeramatkale polaarjoone taga

Kelgukoeramatkast osa võtmine aitas Kivastel aja maha võtta ning mõista, mis olid tema läbipõlemise põhjuseks. Tänaseks on ta leidnud hea tasakaalu töö ja isikliku elu vahel. «Polar oli tohutu enesekindluse tõstja. See pani mind uskuma, et suudan paljusid asju teha. Kuigi mägedes olemine pani mind mõistma, kui väike inimene tegelikult on, pani see mind elus ka väikeseid asju hindama,» sõnab Kivaste.