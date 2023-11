«Itaallased hüüavad «buon giorno!» või «ciao!» kõige ilmekamal moel ning see toob alati naeratuse näole ja sooja tunde südamesse. Nüüd kodus olles, kui sellele reisile mõtlen, siis naeratan endamisi. See reis andis mulle jõudu trotsida novembrikuu pimedaid õhtuid,» meenutab lauljanna Inga Kaare, kes külastas Itaalias meeleolukat trühvlifestivali.

Veini voolab lausa ojadena

Piedmonte on Prantsusmaa ja Šveitsiga piirnev Itaalia piirkond, mis asub Alpide jalamil ning mille keskuseks on linn nimega Torino. Inga esimeseks peatuspaigaks sai aga Torinost 80 kilomeetrit edasi asuv Alba linn, kus ta üüris endale pisikese elamise täpselt vanalinna keskel. «Alba on umbes Pärnu suurune linn, mis on tunnistatud UNESCO gastronoomia loomelinnaks. Sel aastal toimus seal juba 93. rahvusvaheline valge trühvli festival,» selgitab Inga.