airBaltic ja Delta Airlines alustavad koodijagamist

airBaltic teostab juba koodijagamist Delta Airlinesi Skyteami partnerite Air France ja KLMiga, näiteks on Air France lennukoodi AF alt leitav marsruut Tallinnast Pariisi ja KLMi lennukoodi KL all on võimalik osta piletit Tallinnast Amsterdami. Ka on üldreeglina juba praegu võimalik broneerida Delta Airlinesi lennupileteid Ühendriikides või mujal Ameerika kontinendil asuvatesse sihtpunktidesse nii, et Euroopa sees toimuvad ühenduslennud on broneeritud kas Air France, KLMi või airBalticu enda lennukoodi kasutades. Täiendav koodijagamine pakub reisijaile siiski lisavõimalusi hinnavõidu saamiseks ning võib osutuda kasulikuks ka Delta Airlinesi püsilendajaprogrammi Skymiles liikmetele.