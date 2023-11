TASUB TEADA ⟩ Kuidas aitab reisikindlustus vulkaanipurske või maavärina korral?

Islandil on hetkel ärev olukord, sest maavärinate tõttu kuulutati välja eriolukord ning hirm peatse vulkaanipurse ees on suur. Seevastu ei ole Sitsiilias enam karta midagi, sest vulkaan Etna purskab pea iga paari kuu järel. Mõlemal juhul on tegemist ohupiirkonnaga, kuhu lähiajal ei ole mõistlik reisida. Oluline on meelde tuletada, mis võimalused on reisi tühistamiseks ja kuidas aitab looduskatastroofi korral reisikindlustus.