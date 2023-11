LUMISED REISIPLAANID ⟩ Rootsi on jõuluturgude ja talviste seikluste paradiis

Rootsi Lapimaa avastamiseks on parim minna kohale oma autoga, mis annab suurema vabaduse ja paindlikkuse, et piirkonda avastada ja talverõõme oma tempos nautida. Kuna autosõit Kirunasse võtab terve päeva, on mõistlik sõita Rootsi öise laevaga, et kohe hommikul puhanult teele asuda. Kõige kiirem meretee Eesti ja Rootsi vahel läheb Paldiski sadamast, kust DFDS laevad jõuavad Kapellskäri sadamasse Rootsis kõigest 10 tunniga. Kapellskäri sadamast on mugav alustada teekonda edasi põhja poole, sest pääseb kiiresti ja ilma suurlinna ummikuteta maanteele.