Enda populaarse sarja «Kitchen Nightmares» tegemisel on Ramsay pidanud külastama üsna hirmutava kvaliteediga toidukohti, et aidata neid oma nõuannetega paremaks muuta. See sari on aga mehe viinud erinevatesse kohtadesse nii Euroopas kui ka Ameerikas ning tal on üsna hea ülevaade nii maa peal kui ka õhusõidukites pakutavatest einetest.