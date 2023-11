PALMIPUU PALMI ALL ⟩ Porto – imeline linnake, kus on vaid üks suur miinus

Portos on jõeäär toredasti vinoteeke ja kohvikuid täis, kõik omanäolised ja ägedad.

Paki oma majonees kaasa, ütles sõber, ja tal oli õigus. Paljud sõbrad on kiitnud Portugali suuruselt teist linna Portot kui kõige mõnusamat kohta, kus aega veeta. Otsustasin võtta sügisel kosutava puhkuse ja veeta ühe suvehooajajärgse nädala selles kiidetud kohas. Olgu öeldud, et linn on supertore.