NÄDALA REIS ⟩ Maanteed pidi lõunamaale

Juba ammu enne Pärnut lahkub Lux Expressi buss kunagisest Eestimaa kubermangust ja hakkab mõõtma iidse Liivimaa teid. Pole ehk kohatu meenutada, et tee viib esmalt Riiga, Baltimaade igavesti suurimasse linna. Kuid mitte Riia oma kuningliku ooperiteatriga pole seekord tõeline sihtmärk ega ka mitte piltpostkaartlik ja taevasse tõusnud kinnisvarahindadega Jūrmala Riia külje all. Tee viib edasi üsnagi Leedu piiri lähedal paiknevasse ranna- ja sadamalinna Liepājasse, mis meenutab mulle kohemaid Pärnut. Seegi on ehk inimlik – tõmmata välismaal paralleele kodusega.