Naine hoiatab Pariisi külastavaid turiste: sinna minnes võite kaotada elu!

Suur osa linna elanikke kui ka seda külastavaid turiste teab, et Pariisi all asub suur käikude ja ruumide võrgustik, mida kutsutakse Pariisi katakombideks. Kuigi väike osa käikudest on ka muuseumina avatud, pole peaaegu terve linna all asuvaid ruume ja koridore täielikult avastatud ning nende kohta liigub kohalike seas palju kuulujutte.