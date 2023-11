Mitu varvast tegelikult lätlastel on? Mis on keskmise eestlase kiirus? Mis on Balti riikidel tegelikult ühist? Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi tutvustamisel «The Big Baltic Roast» Riias astusid üles koomikud Eestist, Lätist ja Leedust, kes jagasid üksteise pihta teravaid huumorinooli. Etteasted panid Riias Tallinna kvartali kultuuriklubis naerust rõkkama paarsada Läti kultuurihuvilist, ajakirjanikku ja reisikorraldajat. Vaata, mis toimus sündmusel, videost järele!