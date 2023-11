Mitu varvast tegelikult lätlastel on? Mis on keskmise eestlase kiirus? Mis on Balti riikidel tegelikult ühist? Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tutvustas oma suurejoonelist programmi Riias korraldatud «The Big Baltic Roast» sündmusel. Nagu nimigi viitab, toimus lisaks järgmise aasta programmi tutvustamisele suur püstijalakoomikute sõu, kus üksteise pihta jagasid teravaid huumorinooli parimad naljamehed Eestist, Lätist ja Leedust. Vaata videost, mis toimus vahval sündmusel ning mida on oodata Tartu 2024 programmist!