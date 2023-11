HEA TEADA ⟩ Millist kindlustust vajad suusareisile minnes?

Õnnetusi võib ikka ette tulla – suusamäel kipub neid aga tihemini juhtuma kui tavalisel puhkusereisil. Seetõttu on reisikindlustust tehes äärmiselt oluline valida piisava suurusega meditsiiniabikindlustuse summa. Minimaalseks kindlustussummaks võiks olla 500 000 eurot – paljudes sihtkohtades on meditsiiniabi kulud väga suured. Näiteks Prantsusmaa, Šveitsi ja Austria suusakeskustes on reeglina kasutusel erameditsiiniteenused, mis on tavasüsteemist kordades kallimad.

LHV Kindlustuse tooteosakonna juhi Alver Kivirüüdi sõnul võivad olenevalt õnnetusest ravikulud paisuda väga suureks, seda ka väikeste vigastuste puhul. «Meie praktikas on ette tulnud ka juhtumeid, kus Euroopas suusareisil saadud jalavigastuse kulud ulatuvad ligi 30 000 euroni. Seepärast tasub arvestada, et reisikindlustus tuleks sõlmida ka reisides lähiriikidesse, näiteks Soome, mis on suusatajate seas populaarne sihtkoht. Tihti arvatakse, et reisides tagab piisava kaitse Euroopa ravikindlustuskaart – aga kui suusamäel juhtub õnnetus ning vaja on meditsiinitransporti ning eraldi lennupileteid, siis neid ravikindlustuskaart ei kata,» sõnas Kivirüüt.