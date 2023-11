OH ÕUDUST! ⟩ Matkaja avastas oma telgist hirmutavad kutsumata külalised

USA-s Alaskas asuva Lake Clarki rahvuspargi Facebooki lehele postitati hiljuti video, mis võtab nii mõnelgi nõrganärvilisel inimesel silme eest mustaks. Rahvuspargi sotsiaalmeediasse üles laetud klipis saab näha ühe matkaja ootamatut kogemust, kui ta rõõmsalt magamiskotti pugedes avastas, et tema telki on pesa teinud mitusada pikkade jalgadega ämblikku.

Matkaja selgitas, et oli just telki magama minemas, kui ta taskulambiga telgi seinale valgust näitas ning märkas, et terve tema telk kaetud ehmatavate putukatega. Veelgi hirmutavamaks tegi olukorra see, et ämblikud olid kogunenud suurematesse kobaratesse, tekitades telgi lakke ja seinale musti laike.