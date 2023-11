OOTAMATULT KEERULINE ⟩ Maailma pikkuselt kolmas naine näitas, kuidas ta lennukiga reisib

Rumeysa Gelgi on 26-aastane Türgist pärit naine, kes hoiab juba teismeliseeast saati enda käes mitut maailmarekordit. Erakordsetesse kõrgustesse ulatuv naine pole siiski maailma kõige pikem, sest temast on ette jõudnud kaks veelgi pikemat naissoo esindajat. Siiski on Gelgi Guinnessi rekordite raamatusse jõudnud oma suurimate käte, pikimate sõrmede ja enneolematult pika selja tõttu.