Lufthansa ambitsioonikas salongiuuendus ähvardab minna vett vedama

Saksa lennufirma Lufthansa on juba kaua valmistunud oma pikamaalennukitesse uute toolide paigaldamiseks ning erilist uhkust on tuntud luksuslike esimese klassi sviitide ja senisest rohkem privaatsust pakkuvate äriklassi reisijatele mõeldud toolide üle. Paraku on virtuaalreaalsuses uhkeina näivate toolide paigaldamine erinevatel põhjustel aina viibinud ning lennundusuudiste lehekülg One Mile At The Time meenutab, et uuendus käidi välja 2017. aastal, kuid materialiseerunud pole see praeguseni. Terava keelega kriitikud on tõmmanud paralleele Berliini uue lennujaama ehitusega, mis erinevatel põhjustel võttis üle 10 aasta ettenähtust kauem. Nagu teatab reisiuudise lehekülg Aero Telegraph, on nüüd ilmnenud uus tagasilöök: uued toolid on osutunud nii raskeks, et neid paigaldades võiks ohtu sattuda lennukite gravitatsioonikese, mida tuleks tasakaalustada lennukite sabaosasse täiendava veepaagi paigutamisega. Raskem lennuk kulutab aga muidugi enam kütust ning täiendavalt poleks lennukite ninaosas enam võimalik vedada senises koguses pagasit.