Jimmy Levy istus eelmisel esmaspäeval New Yorgi John F. Kennedy lennujaamast väljuvas lennukis ning otsustas enne lennuki õhkutõusu pisut oma silmi puhata. Selle asemel, et oma istmel lõõgastuda, ärkas mees tugeva kuumuse peale ning märkas kohe, et tema seljakott on leekides.