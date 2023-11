REISIJA PALJASTAB ⟩ Seda hotellitubades levinud eset ei tohiks kunagi kasutada

Las Vegases elav mees nimega Leo Lenier jagas hiljuti TikTokis kasulikku videot, milles ta näitas, kui ebausaldusväärsed hotellide seifid tegelikult on. Mehe sõnul on pealtnäha turvalisi kappe võimalik vaid väikese liigutusega avada ning selle sisu täielikult tühjaks teha.

Selleks, et seifi avamist demonstreerida, tõstis Lenier koodiga lukustatavasse kappi raha ja triikraua ning sulges selle. Hotellides olevate seifide puhul saab kapi kasutaja ise endale sobiva koodi välja mõelda, et keegi teine seda avada ei oskaks, kuid Lenier paljastas, et seifi avamiseks polegi kindlat koodi vaja.

Mees selgitas, et ta ei näita inimestele, kuidas teiste seifidesse sisse murda, kuid vahel võib tekkida olukord, kui ise välja mõeldud kood meelest läheb ning siis on hea teada, et oma väärisasjadele on siiski võimalik ligi pääseda.

Ta paljastas, et tegelikult on paljudel seifidel põhikood, mis ei ole üldse keeruline. Ta näitas, et kui seifil kaks korda lukustusnuppu vajutada, ilmub numbreid kuvavale ekraanile sõna «super» ning kui seejärel kuus korda nulli vajutada, tuleb seifi uks lahti.