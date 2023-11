SINNA JA TAGASI ⟩ Maadeavastaja märkmed

On inimesi, kel tung ringi liikuda veres. Nad lihtsalt peavad seda tegema nagu osa haisid, kes ujuvad magadeski, et mitte lämbuda. Sajandeid tagasi said seda tüüpi inimestest hulkurid, meremehed, kuulsad maadeavastajad. Kuid nüüd on inimjalg jõudnud kõikjale, kui jätta kõrvale mõned mäetipud ja tükid eluks sobimatutest polaarpiirkondadest.