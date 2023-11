ÜLEVAADE ⟩ Neist üritustest ei taha sa sel nädalavahetusel kindlasti ilma jääda!

Toit

Gurmaanidel on sel kuul valikut küllaga. Ida-Viru maitseseiklus kestab lausa terve novembri – restoranides erimenüüd, head hinnad ja maitsev kõhutäis. Tallinnas tuleb samuti restoranide nädal . Lõuna-Eestis aga üritus « Metsast taldrikule ». Raplamaal Atla mõisas oodatakse kõiki Piparkoogi kuningriiki , kus õpetatakse valmistama reljeefseid piparkooke keraamiliste vormidega, tutvustatakse piparkoogi ajalugu, toimuvad seiklusmängud jpm.

Muuseum

Kadrioru kunstimuuseumis ootab huvilisi avatud töötuba , Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis on näitus « Uneversum. Unede torn » ning Eesti Kunstimuuseumis lõppeb varsti näitus « Michel Sittov Põhjas? » Viimasele saab minna koos kuraatoriga .

Pärnu muuseumis on näitus «Teatrinukkude võlumaailm» ning Põhja-Tallinnas Artdepoo galeriis on väljapanek nimega «Sitta sellest sitast tundest!». Näitus on valminud koostöös Kalaus galerii ning psühhiaatria ja psühhoteraapia keskusega Sensus.