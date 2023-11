Pole midagi hullemat, kui lahkuda lennukist kaelavalu, tuima tagumiku ja krampis jalgadega, kuid paljude reisijate jaoks on see pärast lennureisi üsna tavaline mure. Üks stjuardess paljastas aga salajase viisi, kuidas lennukis oma istet liigutada nii, et see teisi ei segaks ja lennureisi tunduvalt mugavamaks muudaks.