Reisijuhiseid jagavate raamatute kirjastaja Lonely Planet avalikustas põhjalikud edetabelid kõige paremate sihtkohtadega, mida kõik seiklushimulised reisijad järgmisel aastal avastada võiksid. Uue aasta reisiplaane on nüüd üsna lihtne teha, sest mitmekülgsetes nimekirjades on põnevaid sihtkohti, mis pakuvad rõõmu ka neile, kes arvavad, et on juba kõike näinud.