Kaheksakorruselises hotellis on 195 stiilset tuba ja sviiti, millel on Radisson REDile iseloomulik tipptasemel disain. Pargipoolsetest tubadest avanevad suurepärased vaated Kaisaniemi pargile ja linnale. Lisaks on ülemistel korrustel valitud tubades ja sviitides vannitoad, kust avaneb panoraamvaade nii pargile kui linnale.