ME UPUME! ⟩ Kruiisilaeva reisijaid äratas öösel laest purskuv vesi

Üks murelik reisija rääkis, et ta nautis rahulikku puhkust kruiise korraldava ettevõtte Carnival laeval, mis seilab peamiselt USA edelaosa rannikul. Mõnusal laevareisil olnud inimesed said aga ühel ööl korraliku ehmatuse osaliseks, kui ootamatult hakkas laeva ühes osas laest vett lendama.

Reisijad väitsid, et möödus mitu tundi, enne kui töötajad tulid kontrollima, kas inimestega on kõik korras. Naine nimega Amber jagas TikTokis juhtunust ka paari videot, milles ühes on näha, kuidas reisijad laest langevat vett suure hirmuga vaatavad ning üritavad oma asju uputuse eest päästa, kirjutab Mirror.