USKUMATU ⟩ El Salvador nõuab osadelt reisijailt nüüd enam kui 1000 dollarit

Väikse Kesk-Ameerika riigi El Salvadori võimud on kehtestanud 1130 dollari suuruse tasu (1000 dollarit pluss maksud) teatud riikide kodanikele. Raha nõutakse ka neilt, kes El Salvadori lennuväljal lihtsalt ümber istuda kavatsevad. Maksu on kehtestanud El Salvadori lennujaama haldav Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) ning ametlikult kutsutakse seda lennujaama arendustasuks. Raha võetakse San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez´i lennuvälja ükskõik millisel moel reisimiseks kasutada soovivailt isikuilt, kes on Aafrika riikide või India kodanikud. Kokku puudutab meede 57 riigi kodakondseid. Uue tasu kohta saab täpsemalt lugeda lennufirma Avianca keskkonnast.