India vastuvõtueksam

India Gate ehk India värav on mälestusmärk I maailmasõjas Briti koloniaalvõimu poolt sõtta saadetud ja hukkunud indialastele. Pühapäeva õhtul, kui kuumus on järele andnud, on tuhanded mehed ja naised, suured ja väiksed tulnud Delhi keskmes asuvasse parki aega veetma.

Foto: Tauno Kadak