Karvad ja suled, sädelus ja kehamaalingud, kostüümid, mida ei oskaks ettegi kujutada ning vallatud peod. Just nii on viimased nädal aega tähistatud Floridas, Key Westis, igaaastast suursündmust Fantasy Fest. Nagu nimiga ütleb, on tegemist festivaliga, kus fantaasial puuduvad igasugused piirid. Vaata videost lähemalt!