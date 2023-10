SINNA JA TAGASI ⟩ Teeloleku valus võlu

Muidugi on inimesi, kellele sedasorti kontrollid ebakindlal ajal lisaturvalisust pakuvad. Kuid Schengeni vaba liikumise kontseptsioon mureneb vaikselt, sünnivad uued praktikad. Dokumente on pikalt kontrollitud ka Taanist rongiga Rootsi saabujail, piirivalvureid võib näha pisteliselt laevareisijaid kõrvale tõmbamas nii Tallinnas kui ka Helsingis. Pistelisuse häda on selles, et see rajaneb alati teatud eelarvamustel (ja on seeläbi paratamatult diskrimineeriv), kuid hea tahte korral võib seda muidugi nimetada ka politseiniku kõhutundeks või lihtsalt kogemuseks.