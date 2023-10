NÄDALA REIS ⟩ Kuuks ajaks palverändur

Miks kõik need palverändurid just sinna ihkavad? Kirikulegendide järgi on sinna maetud üks Jeesuse jüngritest Jaakob. Siit ka nimi – Jaakobitee. Valdavalt ei lähe see usuline taust Jaakobitee moodsatele palveränduritele korda, matkatakse mis iganes põhjustest või soovidest tulenevalt. Ometigi ei kao see ajaloo ja kiriku lähedus kunagi päriselt, umbes 1200 aastat on Jaakobitee tähtsamaid radu pidi palverändurid Santiago poole rühkinud, mis tahes ilma või aastaajaga. Ja mingil moel annab see rohkem kui 1000-aastane ajalugu endast pidevalt märku, ennekõike läbi lõputute kirikute ja kabelite, mis kõik moodustavad osa sellest toredast, aga samas ka nõudlikust teekonnast.