Turist võrdles ameeriklaste ja eurooplaste jootraha andmise kombeid: see on kontrolli alt väljunud

Christian väitis sotsiaalmeedias jagatud videos, et see, kuidas inimesed Ameerikas jootraha andmisesse suhtuvad, on täielikult kontrolli alt väljunud. New Yorgi ajakirjas The Cut avaldatud jootraha jätmise juhendis on kirjutatud, et kohvipoodides, kohvikutes ja toidukohtades tuleks jootraha jätta vähemalt 20 protsenti arve kogusummast.